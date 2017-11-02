У Київській області оголошено "синій" код терористичної загрози

Поліція Києва та області вже кілька днів працює в посиленому режимі. У столичному регіоні оголошено другий рівень терористичної небезпеки, йдеться в сюжеті ТСН.

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Київ отримав синій код загрози – це означає, що існує підозра на підготовку теракту. Вищими є жовтий (коли є інформація про підготовку теракту та діє пропускний режим) і червоний (його оголошено в Криму і на Донбасі). Наразі ж на в'їздах до столиці вибірково зупиняють автомобілі, собаки шукають вибухівку, поліцейські перевіряють документи та звіряють номерні знаки в базах МВС. Разом із патрульними працюють бійці Нацгвардії, поліції охорони та полку особливого призначення. До піших патрулів залучили громадських активістів.

Таке підсилення пов'язане з останніми резонансними злочинами – вбивством Аміни Окуєвої та вибухом біля телеканалу "Еспресо". У поліції вже звітують про успіхи першої ночі роботи в особливому режимі та кажуть, що українці більше не дивуються, коли бачать багато поліції. "Затримали трьох крадіїв на гарячому і одного грабіжника, що поцупив телефон", - розповів речник обласної поліції Микола Жукович.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із ускладненням оперативної обстановки, пов’язаним зі скоєнням тяжких та особливо тяжких злочинів, та задля забезпечення безпеки громадян правоохоронці у м. Києві та Київській області відучора несуть службу в посиленому режимі.