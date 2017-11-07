Прикордонник Колмогоров про звільнення з-під варти: фактично, мене витягли з полону

Прикордонник Сергій Колмогоров прокоментував рішення Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних і цивільних справ про перегляд його справи, заявивши, що «фактично, мене витягли з полону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Колмогоров сказав на прес-конференції в Києві.

«Я вдячний усім, хто взяв участь у моєму звільненні. Можна так сказати, що, фактично, мене витягли з полону, не більше, не менше», - заявив він.

«Що з приводу суду: ми сподівалися і вірили в адекватність тих же судів, в їх адекватне рішення. Більше не знаю, що ще сказати», - додав Колмогоров.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського райсуду Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив з-під варти самого Колмогорова.

Читайте такожЗахист Колмогорова наполягатиме на закритті справи через "відсутність складу злочину"

Головуючий у справі суддя Станіслав Кравченко зазначив, що мотиви рішення суд не виклав через брак часу, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 9 листопада.

Колмогорова звинуватили у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджували, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники почали вимагати від водія зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь. Водій не постраждав, жінка загинула. В автомобілі перебувало подружжя з Маріуполя.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки тільки Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.