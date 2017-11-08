Смертельна ДТП у Харкові: суд обирає запобіжний захід для другого учасника аварії

У Харкові суд почав обрання запобіжного заходу для другого учасника смертельної ДТП на Сумській – водію «Таурега» Геннадію Дронову, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що після автотехнічної експертизи та допиту свідків, поліція вважає, що чоловік за кермом Touareg, як і Олена Зайцева виїхав на перехрестя на жовте світло.

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Слідство вимагатиме арешту Дронова, передати до суду справу про аварію, у якій загинули 6 людей правоохоронці воліють уже до кінця цього місяця. Наразі тривають додаткові експертизи.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові другий підозрюваний у причетності до смертельної ДТП на вулиці Сумській, водій автомобіля «Фольксваген Туарег» Геннадій Дронов заявляє про бажання взяти участь у слідчому експерименті.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.