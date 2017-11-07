Другий учасник смертельної ДТП у Харкові теж хоче взяти участь у слідчому експерименті

У Харкові другий підозрюваний у причетності до смертельної ДТП на вулиці Сумській, водій автомобіля «Фольксваген Туарег» Геннадій Дронов заявляє про бажання взяти участь у слідчому експерименті. Як передає УНІАН, про це сьогодні, 7 листопада, Дронов сказав журналістам під час брифінгу.

«Я би обов’язково хотів, щоб із моєю участю це все провели, єдине, що треба прийти в себе», - сказав він.

Дронов наголосив, що зараз продовжує лікування в медичному стаціонарі. За його словами, він отримав травми голови та шиї, а також струс мозку.

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За словами підозрюваного, ніхто з рідних підозрюваної Олени Зайцевої не намагалися контактувати з ним.

«Ні, ніхто зі мною поки не зв’язувався із Зайцевих. Ніяких контактів не було. – сказав Дронов. - Єдине, що коли лежав у невідкладній постійно від двох до чотирьох людей постійно чергувало незрозуміло яких людей на поверсі. Якщо я виходив кудись, навіть подихати повітрям або зустрітися з адвокатом, то обов’язково вони за мною виходили та віддзвонювалися. Я не знаю, що це за люди були. Вони були в штатському, це була не поліція. Принаймні вони не представлялися як поліція».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.