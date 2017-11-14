У Femen заявили про викрадення своєї активістки у Києві

Невідомі викрали активістку Femen Алісу Виноградову коли вона виходила із кав'ярні «Світ кави» на Подолі у Києві. Про це повідомила засновниця руху Femen Анна Гуцол, пише Громадське.

За її словами, очевидцями викрадення активістки були відвідувачі та співробітники кав'ярні.

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Вони повідомили, що Виноградову схопили троє чоловіків, заштовхали її в машину і поїхали. Гуцол заявляє, що після викрадення на місце викликали поліцію.

Водночас, речниця поліції Києва Оксана Блищик у коментарі "Громадському" повідомила, що їй нічого невідомо про це.

Засновниця руху Femen каже, що зв'язок із викраденою наразі відсутній.

За словами Гуцол, саме Аліса Виноградова спалила ведмедів біля магазину Roshen поблизу станції метро "Арсенальна" у Києві, а також бутафорський трамвай біля фірмового магазину Roshen у Вінниці.