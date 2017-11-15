Поліція затримала "викрадену" учасницю Femen, яка влаштувала підпал біля магазину Roshen

Працівники вінницької поліції 14 листопада затримали у Києві 25-річну дівчину, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі Вінниці. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Вінницькій області.

«Наразі вирішуються питання про оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) та обрання запобіжного заходу на період досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У поліції нагадали, що вночі 14 листопада у Вінниці було спалено фотолокацію у вигляді декоративного трамвайчика.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Femen заявили про викрадення своєї активістки в Києві. За словами засновниця руху Femen Ганни Гуцол, саме Аліса Виноградова спалила ведмедів біля магазину Roshen біля станції метро "Арсенальна" в Києві, а також бутафорський трамвай біля фірмового магазину Roshen у Вінниці.