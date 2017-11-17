Українські зірки "засвітилися" на врученні чергової російської премії (фото)

Українські знаменитості не пропустили вручення чергової російської премії в Москві. На цей раз вони відвідали церемонію нагородження від журналу ОК! «Більше ніж зірки».

Ведучою церемонії нагородження стала співачка Ані Лорак, яка ще 14 листопада виступала в Києві. Також вона отримала премію - приз глядацьких симпатій.

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко стала володаркою найбільш блискучої посмішки в номінації «Усмішка року R. O. C. S. (жінка)».

У номінації «Нові обличчя. Музика» перемогу здобув співак Alekseev, який недавно виступив у Москві. Нагороду йому вручила Крістіна Орбакайте.

Наадаємо, 12 листопада в Москві пройшла церемонія вручення однієї з найголовніших музичних нагород в РФ – "Золотий грамофон", на якій нагороди отримували і українські зірки.