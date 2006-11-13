Москаль хоче знати, хто з депутатів - бандит, а хто - агент КДБ

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ пропонує провести люстрацію депутатів Верховної Ради Криму.

Таку думку Г.МОСКАЛЬ висловив сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН.

На думку постпреда Президента, у ВР Криму необхідно створити спеціальну комісію, яка б організувала люстрацію депутатського корпусу, а відомості про цікаві моменти біографії народних обранців надала б кримській громадськості. "Я б рекомендував Верховній Раді Криму створити комісію, яка б провела люстрацію всіх депутатів. І хай комісія з`ясує, хто бандит, хто громадянин Ізраїлю або Російської Федерації, хто колишні агенти КДБ, хто нинішні агенти іноземних спецслужб, хто не має навіть середньої освіти, а купив дипломи про вищу й без докори сумління видає себе за грамотних, - запропонував Г.МОСКАЛЬ. - А потім довести до відома виборців, тому що виборець повинен знати про свого депутата все до щонайменших подробиць".

Як відомо, до кримського парламенту потрапили люди з сумнівною репутацією, які раніше перебували в злочинних угрупуваннях. Так, МВС називає кримського депутата Рувіма АРОНОВА одним із лідерів ОЗГ "Башмаки", а депутата Олександра МЕЛЬНИКА - членом ОЗГ "Сейлем". За даними українського бюро Інтерполу, Р.АРОНОВ є громадянином Ізраїлю.