Астролог назвала знаки, які розбагатіють у 2018 році

Протягом 2018 року таланитиме усім водним і земним знакам. Як ніколи упевнено та комфортно почуватимуться Раки, Скорпіони, Риби, Стрільці, Діви і Козероги.

За словами харківського астролога Олени Максимової, ці знаки забудуть, що таке невдачі й безгрошів'я, їхні заробітки зростатимуть, передає Gazeta.ua.

"Успіх буде на вашому боці, якщо чітко знатимете, чого хочете. Закладайте фундаменти і купуйте житло. Це час гніздування. Багатьом світить придбання нерухомості та нових авто. Не упустіть можливості розбагатіти", - розповіла вона.

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За словами астролога, складніше підуть справи у повітряних і вогняних знаків, адже вони звикли жити яскраво й масштабно.

Той, хто наступного року зважиться на переїзд за кордон чи нове місце роботи, буде змушений починати усе з нуля.

У 2018 році, додала Максимова, очікується 5 затемнень, під час яких не варто нічого планувати.

"31 січня, 15 лютого, 13 липня, 27 липня, 11 серпня не варто планувати придбання нерухомості, одруження, оформлення спадку чи підписання договорів. У силу вступає Сатурн. 2018 рік сприятиме будівництву і ландшафтному дизайну", - прогнозує астролог.