У Києві на 12 років засудили агента російських спецслужб

Деснянський районний суд міста Києва за вчинення державної зради засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна підполковника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил СРСР у відставці, який працював на російські спецслужби.

Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, співробітники спецслужби затримали жителя Києва - підполковника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил СРСР у відставці - у пункті пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині у квітні 2016 року. Він прямував на територію Брянської області для зустрічі із представником російської військової розвідки.

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«Під час огляду речей російського агента правоохоронці виявили приховані під підкладкою верхнього одягу таємні документи. За задумом кураторів, російські спецслужби мали б отримати інформацію про систему фортифікаційного облаштування однієї з бригад ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції та диспозиції українських військових підрозділів», - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначають, що, за висновками військових експертів, здобута інформація була б використана противником у нанесенні вогневих ударів по позиціях української армії та проведенні диверсійної діяльності.

Співробітники спецслужби встановили, що підполковник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил СРСР у відставці «був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку агресії РФ проти України». «Він отримав завдання через підкуп залучати до «співробітництва» українських військовослужбовців для отримання відомостей про бойові частини і підрозділи Збройних сил України у районі проведення антитерористичної операції», - зазначається у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що у Києві російський шпигун вийшов з пропозицією про «співпрацю» на командира одного з підрозділів бригади ЗСУ. Після «зустрічі» офіцер української армії одразу звернувся до СБУ з інформацією про «контакт».

Суд визнав підполковника у відставці винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.