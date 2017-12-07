ВР ухвалила закон про протидію домашньому насильству без визначень щодо гендерних стереотипів

Верховна Рада України ухвалила закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (реєстраційний номер 5294), внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 237 народних депутатів.

Перший заступник голови комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола Величкович (фракція «Народний фронт») повідомив на засідання парламенту, що законом передбачено створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознаками статі. За його словами, метою створення реєстру є, насамперед, «попередження повторних випадків насильства та захист життєво важливих інтересів постраждалих осіб, надання їм комплексної та своєчасної допомоги».

При цьому він зауважив, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та деякі громадські організації наполягали на тому, щоб інформацію про постраждалу особу зберігали лише з її згоди і був визначений термін її зберігання. Величкович наголосив, що комітет погодився з цим і в тексті законопроекту інформація як про постраждалу особу, так і про особу, яка повідомила про вчинення насильства, зберігається лише за згодою цієї особи.

«Також визначено термін зберігання інформації як про цих осіб у разі наявності їхньої згоди, так і про кривдника. Водночас, у разі виправдання кривдника або спростування інформації про насильство, його персональні дані негайно видаляються з реєстру», - додав він.

Величкович підкреслює, що громадяни, яким стало відомо про випадки домашнього насильства, мають повідомити про них до органів місцевої влади або підрозділів Національної поліції, або кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статті та насильству стосовно дітей.

При цьому депутат додав, що кол-центр в свою чергу має негайно передавати повідомлення про випадки насильства до підрозділів поліції, служб у справах дітей для невідкладного реагування. За його словами, новим законом буде передбачено, що якщо дитина знає, що його однокласника б'ють вдома і побоюється про це сказати відкрито, то зможе зателефонувати до колл-центру і анонімно повідомити про це.

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«Цьому його має навчити школа, церква, засоби масової інформації. Це допоможе врятувати десятки дитячих життів», - наголосив Величкович.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зауважила, що з усього тесту законопроекту до другого читання комітетом вилучено словосполучення "гендерні стереотипи".

«Тобто ми вихолощуємо якісь ключові позиції і йдемо на поводу у "мракобесов", - додала вона.

За її словами, без фрази "гендерні стереотипи", «цей закон не відповідає Стамбульській конвенції, ми просимо проголосувати в такому вигляді другу поправку.

Депутат Світлана Заліщук (фракція «БПП») наголосила, що комітет ВР у закордонних справах, до складу якого вона входить, консультувався з МЗС України, а також з міжнародними експертами, які пояснили, що якщо цей закон буде ухвалено без врахування гендерного зумовленого насильства, він суперечитиме Стамбульській конвенції.

«І Рада Європи в такому разі не буде вважати, що ратифікація, яку ми тут проголосуємо буде відповідати міжнародним нашим зобов'язанням Ради Європи», - наголосила Заліщук.

Але парламент не підтримав поправки, які стосуються гендерних стереотипів та сексуальної орієнтації.

В прикінцевих положеннях закону вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними передбачено, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.