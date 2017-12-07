Поліція Харкова притягне до відповідальності ще одного водія з місця ДТП на Сумській

Слідство має намір притягнути до адміністративної відповідальності водія автомобіля Opel Vivaro, який почав рух на жовтий сигнал світлофора перед дорожньо-транспортною подією, що сталася 18 жовтня на вулиці Сумській у Харкові.

Читайте такожЖахлива ДТП у Харкові: в крові Зайцевої знайшли кодеїнПро це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області з посиланням на начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області Олександра Умнікова.

«Спрямовано матеріали в Управління патрульної поліції міста Харкова для вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності водія автомобіля Opel Vivaro, який почав рух поруч з автомобілем Volkswagen Tuareg на жовтий сигнал світлофора», - сказав він.

Умніков також повідомив, що вирішується питання про виділення в окреме провадження матеріалів щодо діяльності автошколи, де проходила навчання водій автомобіля Lexus Олена Зайцева, підозрювана в скоєнні ДТП.

Крім того, Управлінням превентивної діяльності ГУНП в Харківській області в державні органи виконавчої влади направлено три приписи на відновлення світлофорного об'єкта і дорожніх знаків, які були пошкоджені під час ДТП. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху в КП «Сигнал» направлено листа про перегляд режиму роботи світлофорного об'єкта на перетині вулиць Сумської та Мечникова, де сталася трагедія.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.