Поліція Харкова притягне до відповідальності ще одного водія з місця ДТП на Сумській
До відповідальності притягнуть водія автомобіля Opel Vivaro, який почав рух на жовтий сигнал світлофора перед ДТП.
Слідство має намір притягнути до адміністративної відповідальності водія автомобіля Opel Vivaro, який почав рух на жовтий сигнал світлофора перед дорожньо-транспортною подією, що сталася 18 жовтня на вулиці Сумській у Харкові.
Читайте такожЖахлива ДТП у Харкові: в крові Зайцевої знайшли кодеїнПро це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області з посиланням на начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області Олександра Умнікова.
«Спрямовано матеріали в Управління патрульної поліції міста Харкова для вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності водія автомобіля Opel Vivaro, який почав рух поруч з автомобілем Volkswagen Tuareg на жовтий сигнал світлофора», - сказав він.
Умніков також повідомив, що вирішується питання про виділення в окреме провадження матеріалів щодо діяльності автошколи, де проходила навчання водій автомобіля Lexus Олена Зайцева, підозрювана в скоєнні ДТП.
Крім того, Управлінням превентивної діяльності ГУНП в Харківській області в державні органи виконавчої влади направлено три приписи на відновлення світлофорного об'єкта і дорожніх знаків, які були пошкоджені під час ДТП. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху в КП «Сигнал» направлено листа про перегляд режиму роботи світлофорного об'єкта на перетині вулиць Сумської та Мечникова, де сталася трагедія.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.
Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.