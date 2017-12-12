Учасник Євромайдану назвав застосування "коктейлів Молотова" проти "беркутівців" наслідком побиття студентів

Один з потерпілих у справі 5 екс-“беркутівців” Юрій Андрушков заявив, що мітингувальники під час Революції гідності застосовували проти “беркутівців” «коктейлі Молотова» з метою самозахисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Андрушков заявив сьогодні на засіданні Святошинського районного суду Києва під час допиту.

На засіданні було з’ясовано, що він отримав кульове вогнепальне поранення лівої руки 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Куля потрапила чоловіку у палець лівої руки і майже відірвала його.

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Потерпілий, висловив упевненість, що по ньому стріляли з-за бетонної барикади, де знаходилася так звана “чорна” рота “беркутівців”, п’ятеро представників якої наразі перебувають на лаві підсудних.

Крім того, слід зазначити, що адвокати екс-“беркутівців” декілька раз запитували Андрушкова, чому “майданівці” кидали у правоохоронців «коктейлі Молотова».

Потерплий відповів, що застосування «коктейлів» стало наслідком побиття студентів “беркутіцями” 30 листопада 2013 року.

“30 листопада ми вийшли з мирною акцією, нікого не чіпали, нікого не били. Ми вирівняли умови”, – заявив Андрушков.

Своєю чергою прокурор Олексій Донський заявив, що, згідно з даними експертизи, по потерпілому Андрушкову дійсно вівся вогонь з-за бетонної барикади.

Також він підкреслив, що як Андрушков, так і інші потерпілі не становили загрози “беркутівцям”, не мали при собі зброї, і тому у “беркутівців” не було жодних підстав відкривати по них вогонь.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року ГПУ направила до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців»: Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових повноважень, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.

У травні 2016 року Святошинський суд Києва розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх «беркутівців».

У даний час в суді допитують потерпілих, якими загалом, за даними прокурорів, у цій справі визнано близько 140 осіб.