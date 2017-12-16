У Харкові суд взяв під варту екс-депутата міськради, підозрюваного у сепаратизмі

Київський районний суд Харкова обрав підозрюваному у сепаратизмі екс-депутату міської ради VI-VII скликань Андрію Лесику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 6 лютого без права внесення застави.

Читайте такожУ Харкові оголошено підозру проросійському екс-депутату міськради, який закликав створити "Одеську республіку"Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, Лесику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади").

«За попередніми даними досудового розслідування, що проводиться слідчими Служби безпеки України, будучи депутатом, вказана особа здійснювала заклики до зміни меж території держави», - зазначили в прокуратурі.

За даним правоохоронців, Лесик у публічних виступах закликав громадян блокувати транспортні розв'язки з метою перешкоджання пересуванню містом військових та поліцейських, провести незаконний референдум, не підкорятися законній державній владі.

Однак після оголошення підозри він переховувався від слідства та не з'являвся на виклики ані слідчого, ані суду. Його оголосили в розшук. 15 грудня підозрюваний був затриманий на території однієї з сусідніх областей.

Сам Лесик у Facebook заявив, що його затримали у Луганській області, де він перебував на лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Харківська міська рада ухвалила рішення достроково припинити повноважень депутата Лесика, обраного за списками партії “Відродження”.

Лесик під час сесій міськради відзначався проросійською позицією, а на 9 травня прийшов до Меморіалу Слави з «георгієвською стрічкою».