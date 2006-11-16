Рибак: тарифи в Києві зросли обгрунтовано

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві збільшено обгрунтовано. Про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і ЖКГ Володимир РИБАК на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, аналіз обгрунтування збільшення тарифів на послуги ЖКГ у Києві, проведений міжвідомчою комісією, не виявив у діях київської влади ніяких відхилень від діючих порядків формування тарифів.

За інформацією міністра, основним чинником, який призвів до різкого зростання тарифів у 3,4 раза, став невчасний перегляд їх рівня відповідно до зміни економічних показників. Тарифи на водопостачання не переглядалися з 1999 року, квартирна плата – з 2000 року, тарифи на опалення й гарячу воду – з 2002 року. На зростання тарифів вплинули також подорожчання енергоносіїв у 3,25 раза, підвищення рівня заробітної плати у зв`язку зі збільшенням мінімальної зарплати із 74 грн. у 1999 р. до 400 грн. у 2006 р., збільшення середньої зарплати в Києві за 9 місяців із 302 грн. до 1655 грн., а також необхідність проведення ремонту водо- і тепломереж, облаштування будинків лічильниками для води.

Міністр зазначив, що, аналізуючи ситуацію в регіонах, прийшов до висновку, що в Києві тарифи не вищі, ніж у більшості областей України. «Ми працюємо над вдосконаленням методики формування тарифів, щоб у тарифи закладали ціну енергетичних ресурсів, заробітну плату, матеріали, але ніяких витрат на 10 років і збитків за останні 5 років», - додав В. РИБАК.

Міністр підтвердив інформацію, одержану з чотирьох областей про те, що люди, які не можуть платити за житлово-комунальні послуги, виписуються з квартир. «Це для країни нове явище. Тому на сьогоднішній день починаємо думати, що з цим робити», - сказав В.РИБАК.