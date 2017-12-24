У Львові відзначають 80-ту річницю з дня народження В’ячеслава Чорновола (фото)

У Львові сьогодні низкою заходів урочисто вшановують пам'ять українського політика, Героя України В’ячеслава Чорновола з нагоди його 80-ї річниці з дня народження.

Як передає кореспондент УНІАН, до пам’ятника В‘ячеславу Чорноволу, який стоїть на площі біля обласної ради, керівництво області та міста, політичні діячі, депутати різних рівнів поклали вінки і виконали Державний гімн України.

Після цього на площі біля пам’ятника відбулося віче за участі кількох сотень городян, представників політичних сил, громадськості та соратників В‘ячеслава Чорновола.

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До присутніх звернувся політичний діяч, близький соратник В‘ячеслава Чорновола Ярослав Кендзьор.

«В'ячеслав Чорновіл самовіддано віддавав себе ідеї незалежної української держави і за її реалізацію відбув тюрми та табори. Відзначаючи цю річницю, ми його вірні і мислячі соратники, повинні нести відповідальність за долю країни. В‘ячеслав Чорновіл - взірець того, як потрібно відстоювати Україну», - підкреслив Кендзьор.

Також сьогодні відбудеться зустріч громадськості «Я горджуся за своє покоління» у приміщенні музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові, о 16.00 розпочнеться вечір пам’яті В‘ячеслава Чорновола у Львівській обласній філармонії.

Довідка: 1 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Указ про відзначення 80-ї річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола на державному рівні.

В‘ячеслав Чорновіл - український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х - 90-х років; Герой України (посмертно). Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса Томаліна (1975).

Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 р. та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р.

У 1990 - 1992 рр. — голова Львівської обласної ради.