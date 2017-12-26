Наїзд у натовп людей в Москві: українців немає серед постраждалих

Українців немає серед постраждалих внаслідок в'їзду в Москві автобуса у підземний перехід.

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Громадян України немає серед постраждалих внаслідок в'їзду у Москві автобуса у підземний перехід.

Про це йдеться в повідомленні Консульської служби МЗС України у Twitter.

«За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід», – повідомили в МЗС.

За інформацією консула, громадян України немає серед постраждалих у Москві під час в'їзду автобуса у підземний перехід. pic.twitter.com/lYC5IVvJrL — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 26 грудня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 грудня, о 14:46 на Кутузовському проспекті у Москві сталося ДТП. Водій автобуса, почавши рух, змінив траєкторію, у результаті чого стався з'їзд транспортного засобу в підземний пішохідний перехід. За останніми даними, загинуло 5 осіб.