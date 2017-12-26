Російські силовики після обшуку в окупованому Сімферополі забрали з собою жінку

В окупованому Сімферополі російські силовики 26 грудня після обшуку, який відбувся на вулиці Дарвіна, забрали з собою жінку, повідомляє Крим.Реалії.

Читайте такожРосійські силовики проводять обшуки на двох вулицях у Сімферополі (фото, відео)За даними видання, жінка, імовірно, господиня будинку, сіла в один з автомобілів «Газель». Це відбувалося без застосування сили з боку силовиків. Ім’я жінки поки невідоме.

Громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомляє, що силовики уточнили: жінку везуть в управління Слідчого комітету по Криму на вулиці Київській.

На місці другого обшуку, який відбувся зранку 26 грудня на вулиці Хайрі Емір-Заде, перебували дві жінки з п’ятьма маленькими дітьми. Активісти кажуть, що силовики проводять обшук на обох поверхах будинку. Про затримання не повідомляється, сусідів і родичів не пускають на місце проведення «слідчих заходів».

Як повідомляв УНІАН, в Сімферополі сьогодні вранці російські силовики проводять обшуки на вулицях Дарвіна і Хайрі Емір-Заде. Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу.