Промвиробництво в єврозоні у квітні знизилося на 1,9%

Промислове виробництво у країнах зони євро у квітні 2009 року знизилось на 1,9% порівняно з березнем 2009 року, в ЄС-27 – на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з квітнем 2008 року у квітні цього року промислове виробництво знизилось на 21,6% в зоні євро та на 19,4% – в ЄС-27.

У квітні 2009 року порівняно з березнем 2009 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 1,1% в єврозоні та на 0,2% – в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів знизилось на 1,7% в зоні євро та на 0,8% – в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 0,7% в зоні євро та на 0,2% – в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів знизилось на 2,7% в єврозоні та на 1,4% – в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,8% в єврозоні та на 0,3% – в ЄС-27.

У квітні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з березнем зареєстровано в Латвії (4,8%), Іспанії (2,0%) та Італії (1,1%).

Найбільше зниження продемонстрували Словенія (-3,8%), Фінляндія (-3,4%) та Естонія (-2,8%).

У квітні 2009 року порівняно з квітнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 12,3% в єврозоні та на 9,6% – в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів знизилось на 27,1% в єврозоні та на 25,6% – в ЄС-27, виробництво у сфері товарів нетривалого використання знизилось на 6,5% в єврозоні та на 4,4% – в ЄС-27, виробництво у сфері капітальних товарів знизилось на 26,7% в єврозоні та на 25,1% – в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів тривалого використання знизилось на 22,4% в єврозоні та на 20,0% – в ЄС-27.

У квітні 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно з квітнем-2008 в усіх країнах-членах. Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-33,7%), Словенії (-24,9%), Литві (-24,5%) та Італії (-24,2%).

За уточненими даними, у березні 2009 року порівняно із лютим-2009 промислове виробництво знизилося на 1,4% в зоні євро та на 1,3% – в ЄС-27.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2009 року до єврозони належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.