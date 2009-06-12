Нацбанк з 15 червня знизить облікову ставку

Національний банк України (НБУ) з 15 червня знижує облікову ставку з 12% до 11%.

Згідно з повідомленням на офіційному веб-сайті НБУ, це закріплено постановою правління центрального банку від 12 червня №343.

Крім того, правління НБУ звертає увагу на появу певних ознак стабілізації ситуації на грошово-кредитному ринку. Зокрема, у повідомленні відзначається зниження інфляційного тиску (місячні темпи приросту індексу споживчих цін у поточному році постійно зменшувалися: з 2,9% у січні до 0,5% у травні), припинення тенденції до відпливу коштів населення з банків (у квітні та травні зафіксовано невелике збільшення внесків населення в банках), стабілізація ситуації на валютному ринку, зростання обсягів кредитування підприємств реального сектору економіки та зниження відсоткових ставок за кредитами та депозитами.

Водночас, зазначає Нацбанк, поліпшення у фінансовому секторі є нестійким, а ситуація в реальному секторі - достатньо напруженою.

Довідка УНІАН. У вересні 2004 року розмір облікової ставки НБУ було підвищено з 7 до 7,5%, у жовтні - до 8%, у листопаді - до 9%. У серпні 2005 року розмір облікової ставки було підвищено до 9,5%, у жовтні 2006 р. - знижено до 8,5%, у травні 2007 р. – знижено до 8%.

З 1 січня 2008 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 8% до 10%, а з 30 квітня - до 12% річних.