СБУ відзвітували про боротьбу з інформаційною агресією антиукраїнських агітаторів

Протягом 2017 року за матеріалами Служби безпеки України відкрито 43 кримінальних провадження стосовно агітаторів, які поширювали антиукраїнські матеріали переважно у російських соціальних мережах.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, протягом року співробітники служби припинили діяльність 388 зловмисників, причетних до адміністрування антиукраїнських ресурсів у Інтернеті.

«З початку року суди внесли 36 обвинувальних вироків власникам та адміністраторам антиукраїнських спільнот та сторінок у соціальних мережах, зокрема «ВКонтакте» та «Одноклассники». Їхні дії кваліфіковані за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України», - повідомили у відомстві.

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Окрім того, припинено діяльність цілої мережі з 10-ти інформаційних ресурсів, яка була створена російськими спецслужбами для поширення антиукраїнської пропаганди. Як зазначили у відомстві, ресурси, які входили в мережу, були зареєстровані з використанням викрадених на території РФ паспортів українських заробітчан.