СБУ відзвітували про боротьбу з інформаційною агресією антиукраїнських агітаторів

16:35, 28 грудня 2017
Суспільство
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Протягом року співробітники служби припинили діяльність 388 зловмисників, причетних до адміністрування антиукраїнських ресурсів у Інтернеті.

За матеріалами СБУ відкрито 43 кримінальних провадження проти антиукраїнських агітаторів / фото УНІАН

Протягом 2017 року за матеріалами Служби безпеки України відкрито 43 кримінальних провадження стосовно агітаторів, які поширювали антиукраїнські матеріали переважно у російських соціальних мережах.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, протягом року співробітники служби припинили діяльність 388 зловмисників, причетних до адміністрування антиукраїнських ресурсів у Інтернеті.

«З початку року суди внесли 36 обвинувальних вироків власникам та адміністраторам антиукраїнських спільнот та сторінок у соціальних мережах, зокрема «ВКонтакте» та «Одноклассники». Їхні дії кваліфіковані за ст. 109  (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу), ст. 110  (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України», - повідомили у відомстві.

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Окрім того, припинено діяльність цілої мережі з 10-ти інформаційних ресурсів,  яка була створена російськими спецслужбами для поширення антиукраїнської пропаганди. Як зазначили у відомстві, ресурси, які входили в мережу, були зареєстровані з використанням викрадених на території РФ паспортів українських заробітчан.

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Теги: #СБУ#гібридна війна#антиукраїнська пропаганда