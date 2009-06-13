На Рівненщині 25 осіб отруїлись на обіді у церкві

12 червня із села Дерев’яне Рівненської області до інфекційного відділення Клєванської центральної райлікарні були додатково госпіталізовані 11 осіб, які 10 червня під час святкування Трійці у місцевій церкві були присутні на обіді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього в обіді брали участь 30 осіб.

Станом на 13 червня з діагнозом «гастроентероколіт» і «харчова токсикоінфекція» госпіталізовані 25 осіб, з них чотири дитини. Стан їхнього здоров’я - середнього ступеня важкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.