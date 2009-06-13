На Рівненщині 25 осіб отруїлись на обіді у церкві
12:18, 13 червня 2009Суспільство
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З них чотири дитини
12 червня із села Дерев’яне Рівненської області до інфекційного відділення Клєванської центральної райлікарні були додатково госпіталізовані 11 осіб, які 10 червня під час святкування Трійці у місцевій церкві були присутні на обіді.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього в обіді брали участь 30 осіб.
Станом на 13 червня з діагнозом «гастроентероколіт» і «харчова токсикоінфекція» госпіталізовані 25 осіб, з них чотири дитини. Стан їхнього здоров’я - середнього ступеня важкості.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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