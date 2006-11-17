Уряд придумав для студентів ”замануху”

З наступного року уряд планує підвищити стипендії та забезпечити безкоштовний проїзд залізничним транспортом для студентів під час зимових та літніх канікул.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК

“Уряд планує в 2007 році збільшити стипендії для студентів вищих навчальних закладів. Також в наступному році передбачено, що студенти ВНЗ будуть мати право на безоплатний проїзд залізничним транспортом в межах території України під час зимових та літніх канікул”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зауважив, що стипендія буде збільшуватись не механічно, оскільки уряд намагатиметься надавати стипендії за критерієм “соціальної справедливості, щоб більша стипендія була для людей з незаможних родин, з неповних родин і для тих категорій студентів, які мають відмінні показники у навчанні та успіхи у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах”

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що кошти на це передбачено в проекті державного бюджету на наступний рік.

Віце-прем’єр додав, що за досвідом європейських університетів уряді планує залучати підприємства для створення персональних стипендій. За словами Д.ТАБАЧНИКА, такий підхід вже започаткував перший уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, ввівши стипендію Кабінету міністрів. За його словами, 16 листопада уряд ухвалив постанову, відповідно до якої кілька десятків студентів з усіх регіонів України одержали на рік цю стипендію.

Крім того, віце-прем’єр повідомив, що передбачається підвищення заробітної плати працівникам вищої та середньої освіти.

У свою чергу, міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО зазначив, що сьогодні середня стипендія становить 144 грн., а підвищена - близько 180 грн.

“На наступний рік в проекті бюджету зростання стипендії закладено на рівні 8%, але я думаю, що буде більше 10-14%”, - сказав С.НІКОЛАЄНКО.