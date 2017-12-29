Міносвіти заборонило вишам користуватися сайтами з доменами ".ru" і ".ру" (документ)

Це доручення створено згідно з Доктриною інформаційної безпеки, затвердженої указом президента №47 від 25.02.2017.

Читайте такожВ Україні заблокують доступ до Яндексу, ВКонтакте і Одноклассников - указ ПорошенкаВідповідно до указу, обмеження доступу до доменних зон ".ru" і ".ру" має не допустити завдання "шкоди інтересам України в інформаційній безпеці".

Обмеження стосується усіх випадків, окрім виняткових ситуацій, коли доступ надається певному колу співробітників.

За даними "Української правди", усі міністерства отримали відповідні доручення від Кабміну.

Міносвіти зобов'язали обмежити доступ до доменних зон ".ru" і ".ру" та використання російських поштових Mail.ru, Rambler та Yandex у робочих цілях резолюцією заступника секретаря Кабінету міністрів Сергія Кушніра.