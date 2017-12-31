Концерти і посилена охорона: Київ готується до святкування Нового року (відео)
03:16, 31 грудня 2017Суспільство
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Київ разом з усією Україною два дні перебуватиме під посиленою охороною.
Концерти і посилена охорона : столиця готується до Нового року \ ТСН
На Софійську площу з'їжджаються люди з усієї України, адже саме там протягом свят влаштовуватимуть концерти. На свята продовжив роботу і столичний транспорт, передає ТСН.
Читайте такожУ Києві засяяла вогнями головна ялинка України (фоторепортаж)Два дні країна буде знаходитися під посиленою охороною - 7 тис. рятувальників, 2 тис. спецтехніки, повітряний транспорт пильнуватимуть за безпекою українців.
Так інтенсивно працюватимуть правоохоронці по всій Україні до 8 ранку 2 січня.
На самій Софійській площі у новорічну ніч виступить симфонічний оркестр з діджеями, а на Різдво пройде Вертеп такий, якого Україна досі не бачила.
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