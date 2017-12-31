Концерти і посилена охорона: Київ готується до святкування Нового року (відео)

На Софійську площу з'їжджаються люди з усієї України, адже саме там протягом свят влаштовуватимуть концерти. На свята продовжив роботу і столичний транспорт, передає ТСН.

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Так інтенсивно працюватимуть правоохоронці по всій Україні до 8 ранку 2 січня.

На самій Софійській площі у новорічну ніч виступить симфонічний оркестр з діджеями, а на Різдво пройде Вертеп такий, якого Україна досі не бачила.