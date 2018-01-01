У Слов'янську і Авдіївці також провели марші до дня народження Бандери (фото)

22:02, 01 січня 2018
Суспільство
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У Слов'янську на марш вийшли близько 200 осіб. Заходи відбувалися під наглядом правоохоронців.

Новости Донбасса

У Слов'янську та Авдіївці 1 cічня відбулися "Марші Бандери", влаштовані націоналістичними силами до 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери. 

Читайте такожУ Львові відбувся смолоскипний марш з нагоди річниці від дня народження БандериЯк повідомляють "Новости Донбасса", у Слов'янську провели смолоскипну ходу, участь у якій взяли близько 200 осіб. 

Захід охороняла понад сотня правоохоронців, силовики з собаками супроводжували колону протягом усього маршруту.

Поліцейські патрулювали район центральної лікарні, де під час торішнього маршу невідомі кинули вибуховий пакет, в результаті чого пошкодили скло будівлі по вулиці Шевченка.

Учасники ходи загасили факели на кінцевій точці маршу біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбувся мітинг, в ході якого глава осередку ВО "Свобода" Сергій Лілеєв звинуватив у торішньому вибуху мера міста Вадима Ляха.

"Не виключено, що нинішній мер виступив замовником або ж виконавцем", - заявив він.

Раніше Слов'янська міськрада просила Донецький окружний адмінсуд заборонити використання факелів та вогненебезпечних предметів під час проведення смолоскипної ходи у місті.

У своєму зверненні депутати посилалися на заборону використання факелів під час акцій відповідно до наказу МНС України від 30.12.2014 року. У задоволенні позову було відмовлено. 

У Авдіївці смолоскипну ходу організували "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус", пише місцевий сайт avdeevka.city. Марш пройшов на Центральному проспекті, захід відбувся під наглядом правоохоронців, зазначає видання. 

У Авліївці марш пройшов на центральному проспекті

Як повідомляв УНІАН, у Києві і Львові відбулися смолоскипні марші на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

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Теги: #марш бандери#авдіївці марш бандери