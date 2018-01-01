У Криму настання Нового року за київським часом зустріли феєрверками (відео)
22:46, 01 січня 2018Суспільство
6120
Багато жителів окупованих Криму і Севастополя святкували Новий рік на годину пізніше, ніж він настав за місцевим часом.
У різних містах окупованого Криму в ніч з 31 грудня на 1 січня місцеві жителі влаштували зустріч Нового року за київським часом, повідомляє "Крим.Реалії".
У Керчі приблизно з 1.00 до 1.30 за місцевим часом багато виходили на вулицю і запускали феєрверки.
У Бахчисараї місцеві жителі знімали на відео феєрверки, які запускали після настання Нового року "за Києвом".
В окупованому Севастополі можна було побачити перехожих, які на своїх смартфонах слухали новорічне привітання президента України Петра Порошенка. Деякі севастопольці запускали в небо жовті і блакитні повітряні кулі, повідомляє видання.
30 березня 2014 року, незабаром після окупації Криму Росією, на півострові було введено московський час.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter