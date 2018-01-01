У Криму настання Нового року за київським часом зустріли феєрверками (відео)

У різних містах окупованого Криму в ніч з 31 грудня на 1 січня місцеві жителі влаштували зустріч Нового року за київським часом, повідомляє "Крим.Реалії".

У Керчі приблизно з 1.00 до 1.30 за місцевим часом багато виходили на вулицю і запускали феєрверки.

У Бахчисараї місцеві жителі знімали на відео феєрверки, які запускали після настання Нового року "за Києвом".

В окупованому Севастополі можна було побачити перехожих, які на своїх смартфонах слухали новорічне привітання президента України Петра Порошенка. Деякі севастопольці запускали в небо жовті і блакитні повітряні кулі, повідомляє видання.

30 березня 2014 року, незабаром після окупації Криму Росією, на півострові було введено московський час.