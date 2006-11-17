Довкілля - дедалі менше, чиновників - дедалі більше

Кабінет Міністрів України своєю постановою додатково ввів посаду заступника міністра охорони навколишнього природного середовища.

Текст відповідної постанови Кабміну від 15 листопада ц.р. 2006 р. №1603, розміщено на урядовому порталі.

Іншою постановою від 15 листопада ц.р. №1610 на цю посаду призначено Костянтина ЛЮБЧЕНКА.

До цього призначення у міністра охорони навколишнього природного середовища вже були два перші заступники і три заступники.