Балога: заступник генпрокурора проводить замовлену дискредитацію Луценка

Заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН виконує замовлення, спрямоване на політичну дискредитацію міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, заявляє глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як сказав він в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (18-24 листопада), «немає сумніву у тому, що Ренат КУЗЬМІН виконує замовлення. Його завдання - політично дискредитувати пана ЛУЦЕНКА. Нехай пан КУЗЬМІН, перед тим як робити такі дрібні подряпини на політичній постаті Юрія ЛУЦЕНКА, зробить аналіз, скільки видавалося зброї з 1994-го по 2004 рік. Нехай складе акти про корупцію на тих міністрів, яких вже немає, які є, але ховаються за межами України. А коли це зробить, нехай порівняє масштаби».

В.БАЛОГА висловив упевненість у тому, що «акт, складений щодо дій ЛУЦЕНКА, не має жодних перспектив, оскільки це політичне замовлення і реалізується він людиною, якій не місце в органах прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь у роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗ Романа Єрохіна.

За даними інформованого джерела, 15 листопада Генеральна прокуратура передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті два протоколи, складені за нібито корупційні діяння Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема про невмотивовану роздачу високих звань і більш як 160 одиниць зброї.