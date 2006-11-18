Юлія Тимошенко закликає не святкувати річницю Майдану

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА та інших учасників Помаранчевої революції не святкувати річницю Майдану.

Про це йдеться у її статті під назвою “Мать вашу!”, опублікованій у тижневику “Дзеркало тижня” (18-24 листопада).

“Я закликаю вас, усіх моїх соратників і побратимів. Вас насамперед, Вікторе Андрійовичу! Не святкуймо цієї річниці Майдану. Не ходімо на телебачення. Не граймо на публіку і не пустімо театральної сльози на екранах телемоніторів”, – пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пропонує цього дня (22 листопада) “просто зустрітися”. “Без телекамер і журналістів, без прес-релізів і анонсів. Давайте сядемо разом і просто пригадаємо, як це було. Давайте ще раз спробуємо пережити те, що ми разом пережили тоді. Давайте повернемо шанс людям”, – пише лідер БЮТ.

"Сьогодні при владі інші люди. З іншими цінностями і прагненнями. І навіть їх змінив Майдан, навіть вони не можуть сьогодні діяти так безоглядно та самовпевнено, як до нашої революції....

...Мені боляче дивитися хроніку Помаранчевої революції. Мені прикро, що ми змарнували два роки. Але я знаю, що рано чи пізно, а краще — швидше, все, про що ми мріяли на Майдані — втілиться в життя. Майдан — це назавжди. Броду назад немає, хай як би його хто й шукав. Майдан дав людям сміливість і хоробрість бути людьми".