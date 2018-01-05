Нові правила атестації наукових установ: фінансування залежатиме від їх ефективності

Атестація наукових установ та вишів, які здійснюють наукову діяльність, у 2018 році відбуватиметься за новими правилами.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти та науки України.

Зокрема, для наукових установ новий порядок державної атестації був ухвалений у липні 2017 року, до 2020 року атестацію мають пройти не менш як 550 (80%) таких закладів. У разі отримання позитивної оцінки установи отримуватимуть більше фінансування.

"Наприклад, у бюджеті 2018 року для Національної академії наук відкрито нову програму "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень" з бюджетом у 500 млн грн. Ці кошти надаватимуть науковим установам, атестованим за високим рівнем. Водночас установи, які за результатами атестації будуть визнані як неефективні, мають бути реорганізовані чи ліквідовані", - повідомили в міністерстві.

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Для вишів порядок атестації наразі затверджується. Нині в системі МОН наукову діяльність здійснюють 167 закладів вищої освіти. Кожен з них зможе подати документи на атестацію за 7 напрямами наук.

"Кінцева мета державної атестації – визначення обсягів базового фінансування окремих наукових напрямів у вишах відповідно до отриманої оцінки", - зазначили в Міносвіти.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві освіти і науки України пропонують також розширити список спеціальностей у навчальних закладах, для яких встановлена підвищена стипендія.