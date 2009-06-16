КМДА: тиск газу у мережах Києва нормальний

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевняє, що тиск газу у мережах Києва нормальний і його не знижуватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам він сказав: «Тиск в мережах зараз нормальний. Ніхто його не закривав».

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, «є дуже серйозне питання» щодо постачання у столицю газу, але столична влада домовилась, що ніяких перебоїв із забезпеченням гарячою водою споживачів не буде.

Заява про зниження тиску газу у київському кільці з 15.00 сьогоднішнього дня була зроблена «Київгазом» для того, щоб швидше отримати кошти боргу, пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Я зателефонував, пояснив, що ми працюємо з банком «Хрещатик», що є рішення Національного банку, що нам відповідно виділили фінансування – 300 млн. грн., що ми незабаром отримаємо ці кошти – завтра-післязавтра. Вони закладені. Вони будуть віддані терміново "Київенерго" як різниця у тарифах і підуть на проплату за газ», - пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО досягнуту домовленість.

Водночас він висловив подив з приводу того, що взагалі виник борг у сумі 590 млн. грн., тоді як населення сплачує щомісяця 1/12 оплати за тепло, і зараз не витрачаються гігакалорії на вироблення тепла, а за газ місто сплачує з надходжень.

А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що для з’ясування цієї ситуації запросив до себе фінансистів «Київенерго», але вони поки не приходили.

«Це тема для дуже серйозного аналізу і перевірки: чому «Київенерго» за два місяці, коли ми не опалюємо квартири, але люди оплачують послуги, не проплачує за газ. Оце питання», - зауважив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також повідомив, що кошти від банку «Хрещатик» в сумі 300 млн. грн. Київ отримає в рамках кредиту, взятого для погашення боргів за спожитий газ (1,2 млрд. грн. – загальна сума кредиту для розрахунків столиці за газ під 21,5%, і 300 млн. грн. - це остання частина кредиту).

Як повідомляв УНІАН, 15 червня «Київгаз» попередив, що кияни можуть влітку залишитись без гарячої води. На підприємстві зауважили, що причиною цього є 590 млн. грн. боргу АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ.

Сьогодні, 16 червня. о 15.00 ДК «Укртрансгаз» приступила до зниження вихідного тиску газу через газорозподільні станції київського кільця.

За інформацією прес-служби ВАТ «Київгаз», у такий спосіб ДК «Укртрансгаз», за дорученням НАК «Нафтогаз України» приводить споживання газу споживачами міста до виділених постачальниками обсягів.

До відповідних кроків «Нафтогаз» (ДК «Газ України») вдалася через те, що станом на 15 червня АК «Київенерго» не має виділених обсягів газу.