У Стратегічному плані Херсона 5 напрямків і 55 цілей

Міськрада Херсона затвердила Стратегічний план розвитку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте сьогодні на сесії міськради Херсона.

Стратегічний план розрахований до 2015 р., хоча раніше розглядалася можливість прийняття такого плану до 2029 р.

Стратегія передбачає п`ять напрямків, розрахованих на досягнення макроцілей у різних сферах життєдіяльності міста, — туризмі, логістиці, інвестиційній привабливості, ЖКГ і збереженні історико-архітектурного обличчя міста.

У документі також зафіксовано 55 стратегічних цілей у ділових і соціальних сферах міста. Для їх досягнення планується залучити як бюджетні, так і інвестиційні кошти.

Документ враховує розвиток трьох промислових підприємств, названих стратегічними для Херсона, — ВАТ «Компанія «Дніпро» (колишній державний завод напівпровідникових приладів), ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» і ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Стратегія розроблена мерією Херсона за підтримки програми розвитку міст USAID (США).