Вартість оренди торговельних приміщень у Києві (по районах)

Середня вартість оренди торговельних приміщень у Києві в травні поточного року знизилася на 9,6% – до 17,12 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, у травні кількість операцій з оренди торговельної нерухомості становила 22% від загальної кількості операцій з комерційної нерухомості.

За даними компанії, найбільше ціни знизилася в Дніпровському (-15,2%) і Святошинському (-13,84%) районах. Найменше зниження цін зафіксовано в Печерському (-5,81%), Оболонському (-7,04%), Солом’янському (-7,59%) районах.

Як зазначили в компанії, середні орендні ставки за 1 кв. м торговельних приміщень столиці становлять: у центрі міста – 45 дол., у Голосіївському районі – 15,67 дол., у Дарницькому – 11 дол., у Деснянському – 10,33 дол., у Дніпровському – 9,67 дол., в Оболонському – 16,67 дол., у Печерському – 23,67 дол., у Подільському – 14 дол., у Святошинському – 12,67 дол., у Солом’янському – 13,67 дол., у Шевченківському районі – 16 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди торговельних приміщень у Києві в квітні ц.р. знизилася на 7,83% – до 18,94 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія ввійшла до Української рієлторської групи.