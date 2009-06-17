Світові ціни на нафту мінімально знизилися
00:59, 17 червня 2009Суспільство
1184 0
Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 червня на провідних нафтових біржах знизилися мінімально.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 70,24 (0,00) дол./бар. (з постачанням у серпні);
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 70,47 (-0,15) дол./бар. (з постачанням у липні).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter