Світові ціни на нафту мінімально знизилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 16 червня на провідних нафтових біржах знизилися мінімально.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 70,24 (0,00) дол./бар. (з постачанням у серпні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 70,47 (-0,15) дол./бар. (з постачанням у липні).