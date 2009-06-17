Ющенко про медицину, лікарні, хворих і погані традиції СРСР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує наступного тижня провести нараду щодо реформи медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Черкасах.

«Я хотів би через декілька днів провести відповідну нараду за участю представників місцевої і центральної влади, під час якої ми б сформували логіку проведення медичної реформи в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що розраховує на участь у медичній реформі усіх гілок влади, зважаючи на те, що здоров`я людини повинно бути безумовним пріоритетом для будь-якої держави, у тому числі й України.

«Нам потрібно багато партнерів в уряді, серед міністрів, медиків», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент висловив сподівання, що комплексна реформа охорони здоров`я в Україні буде розпочата з вересня цього року.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що на базі Черкаської області буде проведено галузевий експеримент з реформування медицини.

На його думку, збільшення удвічі ресурсів лікарняних закладів, яке сталося за останні роки, не принесе результату без реформування галузі.

Україна має найвищу смертність серед країн Європи, водночас, Україна має більшу кількість закладів охорони здоров’я на 10 тис. населення, ніж будь-яка європейська країна, зауважив глава держави.

За його словами, в Україні цей показник становить 0,63 на 10 тисяч населення, тоді як у країнах Європи – 0,31. В Україні на 10 тисяч населення припадає 91 лікарняне ліжко, а в країнах Європи – 55. Українські хворі в середньому перебувають у лікарні 12,8 днів на рік, в країнах Європи – 9,2, повідомив Президент.

На думку В.ЮЩЕНКА, в українських лікарнях лікують довго, неефективно і дорого.

За його словами, в Україні потрібно організувати первинну медицину. У розвинених країнах 95% усіх медичних послуг населенню забезпечують саме заклади первинної медицини, а в Україні – навпаки, зауважив Президент. За його словами, чим ближче до людини заклади охорони здоров’я, тим менше послуг вони надають.

Президент навів таку статистику: 66% звернень людей до закладів охорони здоров’я не є обґрунтованими. На його думку, це ілюструє ті погані традиції, які незалежна Україна отримала у спадок від СРСР.

Крім того, за словами В.ЮЩЕНКА, в Україні крім Міністерства охорони здоров’я, є ще 17 відомств і міністерств, які мають свої міні-міністерства охорони здоров’я – відомчі поліклініки, лікарні, оздоровчі центри та курорти. На думку Президента, все це ускладнює реформу галузі.