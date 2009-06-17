В Україні виробляють менше бензину

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-травні 2009 року скоротили виробництво автомобільного бензину на 6,3%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1,320 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного палива в Україні в січні-травні збільшилося на 18,1%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1,561 млн. тонн.

Виробництво топкового мазуту в Україні в січні-травні скоротилося на 5,1%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1,03 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,3%, порівняно з 2007 роком, до 3,232 млн. тонн. Виробництво дизельного палива в Україні в 2008 році скоротилося на 12,0%, порівняно з 2007 роком, до 3,651 млн. тонн, а виробництво топкового мазуту в Україні в 2008 році скоротилося на 29,7% – до 2,422 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.