Український БТА Банк заявляє, що на його активи зазіхали рейдери

Український "БТА Банк" заявляє про запобігання рейдерській атаці на його активи. Про це в інтерв`ю УНІАН заявила заступник голови правління банку Наталія СЕРГЄЄВА.

Вона повідомила, що 15 червня під час чергових зборів акціонерів банку була попереджена незаконна спроба заволодіння пакетом акцій ВАТ "БТА Банк" (Україна). Після того, як це не вдалося, в ЗМІ була розміщена помилкова інформація про те, що збори акціонерів банку не відбулися.

"Український "БТА Банк" є одним з найстабільніших банків в Україні, що підтверджують недавні оцінки рейтингових агентств і аудиторських компаній", - так пояснила Н.СЕРГЄЄВА інтерес рейдерів з Казахстану до українських активів. За її словами, фінансові результати "БТА Банку" "приємно здивували його акціонерів". Попри спад у банківській системі України, фінансові результати банку виявилися більш високими, ніж передбачалося, що й стало головним мотивом заволодіння акціями фінансової установи.

Експерти не виключають, що отримання контролю над українською “дочкою” казахського "БТА Банку" дозволить значно поліпшити фінансовий стан казахського банку.

Як повідомлялося, раніше в українських ЗМІ було поширено повідомлення про те, що збори акціонерів "БТА Банку" (Україна) не відбулися.

Довідка УНІАН. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг українського банку ВАТ «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтингу – довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою. Прогноз кредитного рейтингу – стабільний.

ВАТ «БТА Банк» входить у першу десятку банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів (дані агентства «Кредит-Рейтинг» станом на 03.04.09). За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою БТА Банку присвоєно позначку «4» (максимум «5»), що свідчить про високу надійність Банку.

ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитово-торговий банк») створено в 1992 році.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 3 млрд. 178 млн. 432 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 646 млн. 256 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 532 млн. 176 тис. грн., статутний капітал – 1,5 млрд. грн.

Чистий прибуток «БТА Банку» за 2008 рік становив 10,664 млн. грн.

АТ «БТА Банк» є найбільшим банком Казахстану. 75,1% акцій банку володіє АТ "Фонд Національного Добробуту "Самрук-Казина" (Казахстан), який, у свою чергу, на 100% належить уряду Республіки Казахстан.