Якщо не переписати контракти з Росією, Нафтогаз опиниться у борговій ямі?

Виправити загрозливу ситуацію із фінансовим станом НАК «Нафтогаз України» без внесення змін до контрактів, укладених з ВАТ «Газпром» на постачання та транзит природного газу неможливо. Приховування загрозливої ситуації, у якій опинився «Нафтогаз України», за рахунок доходів майбутніх періодів, а також високий темп нарощування заборгованості перед НАК позбавляє її перспектив виходу з незадовільного фінансового стану у 2010 році. А незбалансованість фінансових потоків компанії вже у 2009 році призведе до виникнення дефіциту в обсязі 27,3 млрд. грн. за відсутності реальних джерел його покриття. Такі висновки містяться в аналізі реального стану української економіки головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента.

Зокрема фахівці СП стверджують, що вже отримані авансові платежі від Газпрому перевищують річний обсяг виручки від транзиту, затверджений фінансовим планом Компанії. А розрахунки за імпортований газ, за їхніми даними, забезпечуються за рахунок позикових коштів та отриманого авансу від Газпрому за транзит.

Обсяг зобов`язань НАК тільки за 3 місяці 2009 року збільшився на 17,8 млрд. гривень. Водночас обсяги заборгованості за кредитами майже не мають тенденції до зменшення, а навпаки короткострокові кредити частково рефінансуються в довгострокові. Цілком обсяг запозичених коштів складає 44,5% від загального обсягу зобов`язань.

У 2009 році операційна діяльність НАК «Нафтогаз», за підрахунками авторів аналізу, потребуватиме додаткових витрат у розмірі 81,9 млрд. грн. (у тому числі на закупівлю газу для закачування до ПСГ - 47,1 млрд. грн., на погашення кредитів - 13,3 млрд. грн., на оплату митного ПДВ та розстрочених у 2008 році податків - 9,4 млрд. грн.), при тому, що додаткові джерела забезпечать надходження лише 55,1 млрд. гривень. Отже непокритий дефіцит компанії становитиме 27,3 млрд. грн.