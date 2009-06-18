У катастрофі вертольота постраждали троє українців - членів екіпажу

У Туреччині під час катастрофи вертольота постраждали троє громадян України – члени екіпажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту України, катастрофа сталася сьогодні о 13.30 на оперативному майданчику «Мілас» біля населеного пункту Айдін (Туреччина).

Вертоліт, який виконував роботи з гасіння лісових пожеж з використанням водозливного пристрою на зовнішній підвісці, після дозаправки пальним та забору води зі штучного водоймища впав у воду і затонув.

На борту повітряного судна знаходилося п’ять членів екіпажу, небезпечні вантажі відсутні.

Командир повітряного судна, другий пілот та бортінженер – громадяни України – знаходяться у лікарні. Пілот-спостерігач та представник лісового господарства – громадяни Туреччини – загинули.

За даними Мінтрансу, власник і експлуатант вертольоту – авіакомпанія «Росьавіа».

Пошуково-рятувальні роботи проводяться турецькою стороною.

Рішення щодо розслідування катастрофи узгоджується з авіаційною владою Туреччини.

Як повідомили в МЗС України, українська дипустанова встановила контакт з компанією, що орендувала згаданий вертольот, представники якої повідомили, що за оцінкою турецьких медиків, стан здоров’я українських громадян задовільний.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Туреччині та в Департаменті консульської служби МЗС України.