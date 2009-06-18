Луценко про корупцію, слона, фольклор і "рафінандний відділ"

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що важливим кроком у подоланні корупції в державі cтане забезпечення невідворотності покарання хабарників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив на тому, що «кожного року міліція фіксує 3 тисячі хабарів», однак «бандити досі не в тюрмах», оскільки справи «зависають» і не доводяться до логічного завершення.

«Міліція кожен рік ліпить слона, а має з того муху, оскільки далеко не кожна справа доходить до суду, а хабарники не завжди несуть покарання», - зазначив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО порівняв цей процес з роботою цукрового заводу, коли «МВС збирає буряки, прокуратура робить з них цукор, а суди цей цукор «запаковують», роблять рафінад. Власне, що до цього «рафінадного відділу» є великі питання».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо подальшої долі львівського судді Ігоря ЗВАРИЧА в контексті того, чи не допоможуть і йому колеги-судді уникнути покарання, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «у нашій державі може бути все, щоправда, я не думаю, що саме судді ЗВАРИЧУ все зійде з рук, оскільки його справа набула дуже широкого резонансу, а сам він вже став частиною українського фольклору (йшлося про те, що суддя І.ЗВАРИЧ заявив під час прес-конференції, що вилучені в нього гроші – «насіяли посівальники» – УНІАН). Щоправда, не можу сказати щось нове по цій справі, оскільки вона не наша, а СБУ та Генпрокуратури».