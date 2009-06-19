Київрада надала безплатний проїзд дільничним лікарям

Депутати Київської міської ради підтримали рішення про безплатний проїзд у міському пасажирському транспорті працівників галузі охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 114 з 117 присутніх у залі депутатів Київради.

Таким чином, право безплатного проїзду в комунальному пасажирському транспорті загального користування (окрім таксі і транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі) надається за наявності посвідчення особи дільничним лікарям – терапевтам та дільничним лікарям – педіатрам, дільничним медсестрам дорослої та дитячої мережі.

Київрада має визначити джерела фінансування видатків на забезпечення виконання цього рішення.