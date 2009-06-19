В Україні на сьогодні більше мільйона постраждалих від Голодомору

В Україні на сьогодні нараховується більше мільйона громадян, постраждалих від Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомив УНІАН голова Українського інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

За його словами, інформація щодо постраждалих збирається та опрацьовується місцевими державними адміністраціями, згодом відповідна інформація буде передана в обласні державні архіви. Паралельно проводиться документалізація свідчень постраждалих. За інформацією І.ЮХНОВСЬКОГО, на сьогодні вже задокументовано 210 тис. таких свідчень.

Коментуючи Указ Президента Віктора ЮЩЕНКА від 12 червня цього року щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору в частині про надання постраждалим допомоги, І.ЮХНОВСЬКИЙ зазначив, що оскільки мова йде про людей, які народилися до 1932 – 1933 років, і вік яких на сьогодні вже більше 70 років, то першочергове значення для них матиме надання медичної та соціально-побутової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, Президент підписав указ про додаткові заходи щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Згідно з цим указом, Президент доручив Кабінету міністрів України передбачити, зокрема, додаткові заходи щодо поліпшення медичного та соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної допомоги особам, які пережили Голодомор 1932-1933 років в Україні та ін.

Служба безпеки України 22 травня цього року порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян.