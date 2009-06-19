Яворівський обіцяє показати Тимошенко найстаріший в Україні театр

Народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (БЮТ) обіцяє показати аварійний стан Кіровоградського музично-драматичного театру прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, візит якої до Кіровограда заплановано на кінець червня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні представникам кіровоградських ЗМІ.

«Щоб врятувати будинок театру від руйнації необхідно декілька десятків мільйонів гривень. Без втручання прем’єр-міністра таких коштів не знайти. Наприкінці червня Ю.ТИМОШЕНКО приїде у Кіровоград на відкриття нового заводу з переробки соняшника і сої. Моє завдання – завести її в приміщення театру, щоб вона побачила критичну ситуацію на власні очі. Тоді можна буде говорити про виділення значної суми з Резервного фонду», - підкреслив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, близько 2 млн. грн. будуть виділені з Резервного фонду для виготовлення проектної документації ремонтних робіт у найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, аварійний стан, небезпечний для відвідувачів, став причиною заборони з 1 травня 2009 року експлуатації приміщення Кіровоградського академічного музично-драматичного театру ім. Марка Кропивницького. Востаннє приміщення одного з найстаріших театрів України (збудований у 1867 році) ремонтувалось у 1974 році після пожежі.

На сьогодні колектив театру не припиняє діяльності, але у зв’язку з обставинами працює на гастролях.

Попередній кошторис капітального ремонту приміщення театру становить більше 40 млн. грн.