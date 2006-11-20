Тарифи на газ для населення не підвищаться

Національна комісія регулювання електроенергетики спростовує інформацію про намір підвищити тарифи на газ для населення з 2007 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЕ.

Водночас, НКРЕ заявляє, що не отримувала доручення першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА щодо розробки нових рівнів цін на природний газ для населення. У повідомленні наголошується, що зараз робоча група у складі представників НКРЕ, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінбуду, Мінпраці та НАК «Нафтогаз України” продовжує опрацьовувати питання встановлення диференційованих тарифів на газ для населення залежно від обсягів споживання, починаючи з 339 грн. за тисячу кубометрів. При цьому, враховуючи підвищення закупівельної ціни імпортованого газу з 1 січня 2007 року до 130 дол. за тисячу кубометрів, робоча група також розглядає питання можливості збереження на нинішньому рівні цін на газ для підприємств комунальної теплоенергетики.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада ц.р. член НКРЕ Сергій ДУНАЙЛО заявив, що НКРЕ вважає за необхідне підвищити граничний рівень тарифів на газ, що використовується комплексно, для населення на 65,7% - до 686 грн. за тис. кубометрів із 2007 року.

Зокрема, він зазначив, що НКРЕ розробила новий рівень тарифів на газ для населення на виконання доручення першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА, яким займалася спеціальна робоча група, до складу якої входять представники НКРЕ.

Раніше, 19 жовтня 2006 р., НКРЕ знизила граничну оптову ціну на газ для населення, що не використовує газ для опалення, на 18,2% - до 399 грн. за тисячу кубометрів.

У той же час, для комплексних (які використовують газ для приготування їжі, підігріву води, а також для опалення) споживачів оптова ціна на газ залишена на колишньому рівні - 414 грн. за тисячу кубометрів.

Крім того, НКРЕ знизила роздрібні тарифи на газ для населення, зокрема, роздрібний тариф для споживачів, які не використовують газ для опалення, але мають лічильник - до 31,5 коп. за кубометр, для споживачів, які не використовують газ для опалення, але не мають лічильника - до 34,5 коп. за кубометр.

Для комплексних споживачів, які мають лічильник, ціна залишена на колишньому рівні - 40,7 коп. за кубометр, для тих, які не мають - 44,4 коп.

З 1 липня ц.р. ціна на природний газ для підприємств теплокомуненерго, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних підвищена з 383,4 грн. до 686 грн. за 1 тис. кубометрів - для неплатників ПДВ. При цьому для підприємств ТКЕ-платників ПДВ ціна на газ підвищена майже на 78% - із 329,1 грн. до 585,6 грн. за 1 тис. кубометрів.

За розрахунками НКРЕ, рівень ціни на газ для підприємств теплокомуненерго необхідно довести до 713,2 грн. за 1 тис. кубометрів. За даними НАК “Нафтогаз України”, економічно обгрунтований рівень цін – 740,1 грн. за 1 тис. кубометрів газу.