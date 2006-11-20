Вночі пограбували газету «2000»

У ніч з 19 на 20 листопада 2006 року було скоєно злочин проти тижневика «2000»: злодії, які проникли в приміщення редакції, винесли з собою два комп`ютерні системні блоки.

Редакція не виключає ймовірності того, що крадіжка має безпосереднє відношення до інформаційної політики газети, її позиції щодо деяких питань.

По-перше, злочинці вельми професійно провели попередню розвідку і ознайомилися з планом приміщень, у яких розташована редакція, оскільки для зламу вибрали найбільш незахищену кімнату.

По-друге, вони прихопили з собою фомку і пилку для металу, якою перепиляли два 15-мм прути на гратах вікна на першому поверсі. Увійшли до приміщення і забарикадувалися в ньому зсередини.

По-третє, зловмисники знали про те, де розташована сигналізація і як вона працює.

По-четверте, їх цікавила тільки інформація (системні блоки), а не монітори і особисте майно співробітників редакції, на які вони не звернули ніякої уваги. Навіть не взяли грошей, які залишив один зі співробітників. Зловмисники, судячи з усього, хотіли прихопити з собою більше комп`ютерів, але щось завадило їм це зробити.