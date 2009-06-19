Тимошенко наголошує важливість співпраці із США

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з американською делегацією на чолі з Особливим посланником з енергетичних питань в Євразії Державного департаменту США Річардом МОРНІНГСТАРОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, під час зустрічі обговорювалися питання енергетичної безпеки та перспективи реалізації двосторонніх енергетичних проектів. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила важливість розвитку співпраці між Україною та США в енергетичній сфері.