Київ наступного тижня розрахується з боргом за газ

Київська міськдержадміністрація наступного тижня планує повністю виплатити борг за використаний у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він наголосив, що за поточний рік проплата Києва за газ становить 95,1%.

«У нас був борг на 1 січня приблизно 503 млн. грн. На сьогодні це 562 млн. грн. Цього року ми наростили борг 62 млн. грн.», - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

На сьогоднішній нараді у прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з приводу розрахунків регіонів України за газ було прийнято рішення, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, здійснити взаємозаліки по боргах за минулі роки.

«Тому що та сума (борг за минулі роки – УНІАН) складається в основному з різниці ціни на газ, коли на газ ціни піднімали, а тариф ми не могли підняти, тому що на це потрібно, як мінімум, три місяці», - пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким чином, за його словами, близько 500 млн. грн. боргу Києва буде погашено за рахунок взаємозаліків, а 62 млн. грн. столична влада погасить з коштів кредиту, який взяло місто.

«Ми наступного тижня проплатимо ці 62 млн. грн, і в нас буде нуль боргу в 2009 році. Якщо все далі піде нормально, ми вийдемо із ситуації. Ми зробимо взаємозалік по минулому року, цього року розрахуємося на 100% і нормально підійдемо до опалювального сезону», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він нагадав, що з 1 червня в Києві введено нові тарифи на оплату житлово-комунальних послуг. А.ГОЛУБЧЕНКО висловив сподівання, що завдяки новим тарифам більше боргів у Києва за газ не виникатиме, принаймні таких великих.