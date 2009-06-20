Україні бракує 12 тисяч комбайнів

Україні для успішної збиральної кампанії не вистачає 12 тисяч високотехнологічних комбайнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час всеукраїнської наради з питань підготовки до збирання врожаю зернових повідомив заступник міністра аграрної політики України Олександр ШЕВЧЕНКО. Нарада пройшла на базі Державного дослідного господарства «Асканійське» (село Тавричанка Каховського району Херсонської області).

За словами О.ШЕВЧЕНКА, зараз в Україні налічується 57,4 тис. комбайнів різної модифікації, в т.ч. 18 тис. належать приватним власникам, решта – сільгосппідприємствам.

«На один комбайн припадає 224 га посівів, а норма – 100 – 120 га. Нам не вистачає 12 тисяч високотехнологічних комбайнів. А з тих, що є ще 5,9 тис. у стадії ремонту», - сказав О.ШЕВЧЕНКО.