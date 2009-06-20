У Житомирі п’ятий день страйкують водії тролейбусів та трамваїв

У Житомирі п’ятий день поспіль страйкують водії тролейбусів та трамваїв.

Як передає кореспондент УНІАН, страйк почався в обласному центрі 16 червня – того дня на вулиці міста не вийшов весь електротранспорт.

За інформацією дирекції Житомирського трамвайно-тролейбусного управління (ТТУ), близько тисячі страйкарів не мають наміру розпочинати роботу найближчим часом, оскільки не виконано їхню основну вимогу - виплатити заборговану їм за чотири місяці зарплату.

У Житомирській міській раді пояснили, що держава несповна і несвоєчасно відшкодовує підприємству субвенцію з перевезення пільговиків, яких у Житомирі є 34 категорії.

“Проблему остаточно вирішать, коли в Україні замість цих пільг запровадять адресну грошову допомогу, як це зробили у Росії, Білорусі та інших країнах”, - заявив на зустрічі зі страйкарями заступник міського голови Ігор ГУНДИЧ.

За його словами, міська влада наразі продовжує шукати разом з керівництвом області компромісний варіант для продовження роботи електротранспорту у Житомирі.

Страйкарі також вимагають окрім виплати зарплати повернення підприємству 36 млн. грн. субвенції, яку держава не виплатила з 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО для врегулювання ситуації з ТТУ звернулася до уряду України з листом, що містить прохання терміново виділити кошти для цього підприємства. Керівництво ТТУ запропонувало Житомирському міськвиконкому збільшити з 1 серпня вартість проїзду у міському електротранспорті на 25коп. - до 1 грн. ,що, на їхнє переконання, дозволить суттєво покращити фінансову ситуацію на електротранспорті міста.